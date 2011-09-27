Любителям большого количества фейерверков посоветовали отправиться на специальные площадки, оборудованные для безопасного запуска пиротехнических изделий. Такие места оборудуют в каждом районе Петербурга.

Петербуржцам рассказали, где можно запускать салюты в черте города. Об этом 21 декабря рассказал начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района ГУ МЧС России по Петербургу Дмитрий Шухардин, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Шухадрин заявил, что фейерверки запускать нельзя в зданиях и помещениях – в том числе лоджиях и балконах. Исключением могут быть только хлопушки.

В районе национальных парков, у линий передач, газопровода и нефтепровода также нельзя использовать пиротехнические изделия.

Любителям большого количества фейерверков посоветовали отправиться на специальные площадки, оборудованные для безопасного запуска пиротехнических изделий. Такие места оборудуют в каждом районе Петербурга. Там будут дежурить спасатели. Их адреса можно будет увидеть 25 декабря на сайтах ГУ МЧС России по Петербургу и местной администрации.

Фото: Piter.tv

