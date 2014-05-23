Петербург выставит на продажу освободившиеся здания чиновников в центре города

Смольный начал распродажу исторической недвижимости для пополнения бюджета.

Правительство Санкт-Петербурга планирует масштабную продажу недвижимого имущества, включая здания в историческом центре, высвободившиеся после переезда ведомств в "Невскую ратушу".

Первоначальный план приватизации на 2026 год содержал три объекта общей стоимостью 9,5 млн руб. Новая программа предполагает расширение перечня лотов. В список имущества для продажи включены здание на Караванной улице, 9 и строение в переулке Антоненко, 6. Также на торги могут быть выставлены объекты на набережной реки Фонтанки, 78, на Васильевском острове и на Каменноостровском проспекте. Рассматривается возможность продажи помещений на Думской улице и на набережной канала Грибоедова.

По данным источника, торги проведут до конца текущего года. Полученные средства планируется направить на финансирование городских инвестиционных и социальных программ.

Ранее сообщалось, что петербургский бюджет пополнился на 250 млн рублей.

Фото: Piter.TV