В Петербурге за январь вернули городу 40 самовольно занятых помещений

Комитет по имуществу освободил более трех тысяч квадратных метров.

Специалисты Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в январе 2026 года обеспечили освобождение 40 помещений, которые ранее использовались без соответствующих правовых оснований. Общая площадь возвращенных объектов превысила 3 тысячи квадратных метров.

Как уточняется в официальном телеграм-канале ведомства, в 38 случаях пользователи освободили занимаемые площади добровольно после получения предписаний от инспекторов. По двум объектам потребовалось применение мер принудительного характера.

Проведенный анализ нарушений показал, что 34 помещения занимались без оформления договоров аренды или иного законного права пользования. Еще в шести случаях пользователи продолжали эксплуатацию объектов после истечения срока действия ранее заключенных договоров.

Освобожденные помещения возвращены в собственность Санкт-Петербурга для дальнейшего использования в установленном порядке.

Фото: ККИ