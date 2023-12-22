  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:28
29
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин заявил о планах восстановить все города ДНР

0 0

По его словам, предварительная работа по восстановлению городов уже ведется.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить все города в регионе. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

По его словам, предварительная работа по восстановлению городов уже ведется. Он подчеркнул, что есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения.

К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: восстановление, города, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии