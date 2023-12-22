Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов

Глава ДНР рассказал о готовности поддержать Белгородскую область.

Донбасс сопереживает жителям Белгородской области, часть территории которой подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник из нового региона страны отметил, что власти ДНР готовы делиться с коллегами опытом жизни в подобных условиях. В частности, с местным губернатором уже обсуждались вопросы образования, дистанционный и смешанный форматы обучения.

Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. …Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в Белгородской области с 11 апреля 2022 года администрацией установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Пушилин констатировал продвижение ВС РФ по всей линии фронта в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live