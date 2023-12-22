Пушилин констатировал продвижение ВС РФ по всей линии фронта в ДНР

Глава ДНР оценил успехи ВС РФ на СВО.

Российские войска продвигаются по всей линии фронта на территории ДНР. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что успехи на фронте наблюдаются даже на наиболее сложных участках специальной военной операции. Добавим, что с февраля 2024 года отечественные военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима несколько населенных пунктов в ДНР, в частности Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское.

По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде. Денис Пушилин, глава ДНР

В Донбассе с нетерпением ждут запуска поездов, заявил Пушилин.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live