Глава ДНР оценил процесс восстановления нового региона РФ.

Восстановление железной дороги на Донбассе повлияет на развитие экономической системы новых регионов страны, включая Крым, поэтому местные жители с нетерпением ждут, когда власти запустят грузовые и пассажирские поезда. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник отметил, что на территории ДНР вопрос восстановления железной дороги поднимался с 2018 года, однако обстановка ранее не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности".

Ремонтные работы проходили даже в самые сложные периоды. И мы понимаем, что сейчас будем руководствоваться вопросом безопасности при чётком взаимодействии с министерством обороны: когда, какие поезда. Денис Пушилин, глава ДНР

Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live