Глава ДНР прокомментировал заявление Дэвида Кэмерона о помощи Германии в поставках на Украину.

Глава администрации Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных ракет Taurus немецкого производства на Украину хоть и несут в себе определенные риски, но на ход специальной военной операции не повлияют. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор ДНР Денис Пушилин.

ВС РФ сделают все, чтобы нивелировать дополнительные риски. Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что 9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung о том, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих властям ФРГ поставлять для армии киевского режима ракет Taurus.

Пушилин допустил восстановление железнодорожного сообщения в ДНР в 2024 году.

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