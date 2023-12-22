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Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин

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Глава ДНР прокомментировал заявление Дэвида Кэмерона о помощи Германии в поставках на Украину.

Глава администрации Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных ракет Taurus немецкого производства на Украину хоть и несут в себе определенные риски, но на ход специальной военной операции не повлияют. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор ДНР Денис Пушилин.

ВС РФ сделают все, чтобы нивелировать дополнительные риски. Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут.

Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что 9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung о том, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих властям ФРГ поставлять для армии киевского режима ракет Taurus.

Пушилин допустил восстановление железнодорожного сообщения в ДНР в 2024 году.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: taurus, великобритания, военная помощь, германия, денис пушилин, днр, дэвид кэмерон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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