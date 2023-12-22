Пушилин допустил восстановление железнодорожного сообщения в ДНР в 2024 году

Глава ДНР оценил состояние Мариуполя и Авдеевки.

Восстановление железнодорожного сообщения между городами в Донецкой Народной Республике и другими регионами страны возможно в текущем году. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил журналистам, что основная сложность по проектам связана с обеспечением безопасности на инфраструктуре. Однако освобождение города Авдеевка из-под контроля киевского режима стало одной из предпосылок, позволяющей местным властям уже в 2024 году связать территорию ДНР с другими субъектами. Сейчас наиболее быстрыми темпами получается восстановить Мариуполь с учетом его отдаленности от зоны сражений.

Мариуполь восстанавливается наиболее быстрыми темпами. Безусловно, этого ожидают и другие наши населенные пункты, которые еще находятся в зоне риска и пока к полноценным восстановительным работам не представляется возможным приступить. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку.

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