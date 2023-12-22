У города будет несколько российских регионов-шефов.

Первый заместитель руководителя российской администрации при президенте Владимире Путине Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом город Авдеевка на территории Донецкой народной республики. Высокопоставленный чиновник осмотрел местный коксохимзавод, а также передал жителям гуманитарную помощь. Соответствующей информацией с подписчиками поделился губернатор ДНР Денис Пушилин, который составил гостью из Москвы компанию в поездке.

С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, "Азовсталь". Денис Пушилин, глава ДНР

Власти ДНР подчеркнули, что кроме Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа. Такое решение принято ради того, чтобы восстановить населенный пункт как можно скорее.

Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.