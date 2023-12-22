Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов

Глава ДНР рассказал о том, что меры безопасности в новом регионе страны приняты.

Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Вооруженных сил Украины во время проведения президентских выборов на территории РФ. Соответствующее заявление сделал губернатор ДНР Денис Пушилин в комментарии журналистам "РИА Новостей". Чиновник добавил, что все подготовительные мероприятия проработаны с Центризбиркомом, а властями нового региона страны предприняты меры безопасности.

Говорить, что мы имеем дело с каким-то вменяемым оппонентом, - нет. Настоящий враг, который, если у него будет возможность нанести какой-то ущерб, в том числе гражданскому населению, наносит этот ущерб. Поэтому, конечно, нужно быть аккуратными. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР уточнил, что у республики четко выстроено взаимодействие с Центральной избирательной комиссией. Все остальные процедуры, кроме мер безопасности, практически не отличаются от работы остальных региональных пунктов. При этом предварительное голосование в ДНр началось еще 25 февраля. Это сделано ради того, чтобы жители особо опасных, обстреливаемых районов получили возможность отдать свой голос в рамках голосования.

Пушилин: послание Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости