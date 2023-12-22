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Пушилин: послание Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни
Сегодня, 10:29
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Пушилин: послание Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни

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По его мнению, глава государства поднимет актуальные вопросы, ориентируясь на происходящее на внешнеполитическом периметре.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "360".

По его мнению, глава государства поднимет актуальные вопросы, ориентируясь на происходящее на внешнеполитическом периметре. Пушилин выразил уверенность, что в послании Федеральному Собранию будут озвучены вопросы, связанные с проведением спецоперации, поддержкой военнослужащих и их семей. Он также призвал воспринимать обращение Путина как стратегию дальнейших действий.

Напомним, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию сегодня, 29 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Апрелевке электричка с пассажирами сошла с рельсов.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, денис пушилин, днр, послание федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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