В Апрелевке электричка с пассажирами сошла с рельсов

Пассажиров вывели из поезда через головной вагон.

На станции Апрелевка электричка с пассажирами сошла с рельсов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Инцидент произошел утром 28 февраля. В середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща – Апрелевка сошли колесные пары. В результате никто не пострадал. Пассажиров вывели из поезда через головной вагон. На место происшествия направили восстановительный поезд. Обстоятельства схода вагонов устанавливают специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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Фото: Piter.tv