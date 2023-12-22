  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитик Юшков объяснил, как запрет экспорта бензина повлияет на цены на АЗС
Сегодня, 11:40
99
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Аналитик Юшков объяснил, как запрет экспорта бензина повлияет на цены на АЗС

0 0

По словам эксперта, доля экспортного бензина от общего объема производимого в России составляла всего 10%.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, как запрет экспорта бензина повлияет на цены на АЗС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, доля экспортного бензина от общего объема производимого в России составляла всего 10%, в то время как остальное использовали внутри страны. Он подчеркнул, что сейчас общий объем имеет небольшой избыток перед наступлением автомобильного сезона. Юшков призвал начать экономить и отправлять топливо в хранилища. Также эксперт отметил, что рост розничных цен на бензин продолжится, но сохранится на уровне инфляции.

Ранее эксперт по туризму Аредов заявил о повышении спроса на туры "все включено" в России.

Фото: Piter.tv

Теги: бензин, мнение эксперта, россия, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии