Эксперт по туризму Аредов заявил о повышении спроса на туры "все включено" в России

По словам эксперта, развитие внутреннего туризма объясняется сокращением заграничного туризма.

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов заявил о повышении спроса на туры "все включено" в стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, развитие внутреннего туризма объясняется сокращением заграничного туризма. Он подчеркнул, что прирост начался еще в начале 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Аредов добавил, что "пакетные предложения" также пользуются большим спросом, а поездки в доступную Турцию сильно подорожали.

При этом эксперт отметил, что только единицы смогли конкурировать с качеством зарубежных направлений, так как не во всех гостиницах цена соответствует качеству.

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Фото: Piter.tv