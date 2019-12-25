"Роснефть" создает комфортные условия для путешествия на автомобиле по России

Компания является сторонником развития внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов.

Автотуризм является одним из перспективных направлений российской экономики. В этом году президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Статистика показывает, что россияне всё чаще предпочитают отдыхать внутри страны, при этом самыми большими темпами растет спрос именно на автопутешествия. Так, минувшим летом в отпуск на собственном автомобиле отправились около 70% россиян. В дальнейшем эти цифру будут только расти.

Активным сторонником развития внутреннего автомобильного туризма выступает "Роснефть". Розничная сеть компании является одной из самых крупных в России и насчитывает около 3 тысяч АЗС. Именно поэтому "Роснефть" уделяет данному направлению особое внимание.

"Роснефть" нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов. На наших заправочных комплексах туристы могут заправить автомобиль качественным топливом, приобрести необходимые в дороге товары и остановиться для кратковременного отдыха или переночевать в комфортабельном отеле. Максим Даскин, первый заместитель генерального директора ООО "РН - Северо-Запад"

Водители успели оценить формат обслуживания под торговой маркой "Зерно". Это полноценное кафе с широким ассортиментом свежей выпечки, сэндвичей и хот-догов, а также горячих блюд. Заправки этого формата спроектированы так, чтобы максимально оптимизировать процесс обслуживания клиентов за счет технологичности оборудования и особого зонирования торгового зала.

Ещё одной новацией "Роснефти" стала возможность остановиться на ночь в многофункциональных комплексах или полноценных гостиницах на федеральных трассах. Например, автотуристы, путешествующие до Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, могут сделать остановку в обновленной в этом году гостинице "Чудово" (Новгородская область).

Гостиница "Чудово" прошла полную реновацию. Номера приобрели новый современный облик, они оборудованы телевизорами с жидкокристаллическим экраном и высокоскоростным Интернетом. Также была заменена вся мебель. Максим Даскин, первый заместитель генерального директора ООО "РН - Северо-Запад"

Гостиница находится при АЗС и работает круглогодично. Посетителям доступны 16 номеров категории "полулюкс" и "стандарт. Клиентов сюда пускают и с домашними любимцами, что очень удобно и важно для тех, кто не желает оставлять своих четвероногих друзей дома.

У нас останавливаются на отдых в основном автолюбители из Мурманска. В дороге люди устают, им необходимо привести себя в порядок или элементарно выспаться. Конечно, большая часть сейчас это командировочные люди, проезжающие из Мурманска в Петрозаводск. А летом это семьи с детьми, останавливаются даже на несколько дней посмотреть достопримечательности Новгородской области. Екатерина Савельева, управляющая мотелем "Чудово"

Управляющая Екатерина Савельева рассказала, что чаще всего туристы с детьми посещают Дом-музей Николая Некрасова, железнодорожный вокзал "Чудово-Московское", который является не только станцией, но и историческим памятником. На одной из платформ находятся скульптуры героев советского мультфильма про Чебурашку, Шапокляк, крокодила Гену.

Так как многие гости приезжают в отель всей семьей, особое внимание при реновации было уделено детскому сервису – в гостинице доступна услуга детской кровати, а в номерах юных посетителей ждет познавательный и приятный комплимент – книга-раскраска ""Роснефть" за безопасность на дорогах". С помощью раскраски дети смогут узнать правила дорожного движения.

Также для удобства в путешествии компания запустила информационно-сервисную платформу: "Горизонты России: Поехали с нами!". Сервис позволяет выбрать и спланировать маршрут по достопримечательностям, используя при этом инфраструктуру придорожных сервисов и заправочных станций "Роснефти".

Фото: пресс-служба ПАО "НК Роснефть