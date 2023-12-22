Синоптик Шувалов рассказал о погоде в конце февраля в Москве

По словам эксперта, погода в столице на этой неделе будет "невыразительной".

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в конце февраля в Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, погода в столице на этой неделе будет "невыразительной". Он подчеркнул, что снегопада ожидать не стоит. В четверг, 29 февраля, температура поднимется до +2 градусов, но при этом есть вероятность слабого снега.

Также Шувалов заявил, что 1 марта в Москве ожидается потепление. При этом синоптик добавил, что снег на улицах растает в лучшем случае через месяц.

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Фото: Piter.tv