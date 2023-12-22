Профессор Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград

Профессор российского Государственного университета управления Владимир Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, нападение на Калининград будет приравниваться к нападению на Россию со всеми вытекающими последствиями. Он подчеркнул, что город находится под защитой Балтийского флота и сухопутных войск, а разговоры о якобы вероятном нападении альянса являются пустыми. Также Волох заявил, что Вооруженные силы РФ "в состоянии дать отпор любому агрессору".
Ранее профессор Гаврилова озвучила возможный диагноз Байдена.
Фото: pxhere.com
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