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Профессор Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград
Сегодня, 9:43
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Профессор Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград

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Он подчеркнул, что город находится под защитой Балтийского флота и сухопутных войск.

Профессор российского Государственного университета управления Владимир Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, нападение на Калининград будет приравниваться к нападению на Россию со всеми вытекающими последствиями. Он подчеркнул, что город находится под защитой Балтийского флота и сухопутных войск, а разговоры о якобы вероятном нападении альянса являются пустыми. Также Волох заявил, что Вооруженные силы РФ "в состоянии дать отпор любому агрессору".

Ранее профессор Гаврилова озвучила возможный диагноз Байдена.

Фото: pxhere.com

Теги: калининград, мнение эксперта, нато
Категории: Лента новостей, Новости России,

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