Профессор Гаврилова озвучила возможный диагноз Байдена

По мнению эксперта, президент США может страдать от нейродегенеративных расстройств.

Доктор медицинских наук Светлана Гаврилова озвучила возможный диагноз президента США Джо Байдена. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, глава Белого дома может страдать от нейродегенеративных расстройств, влияющих на его поведение и умственные способности. Она подчеркнула, что эти признаки выявляются на основе поведения Байдена. Гаврилова отметила, что вылечить эту болезнь нельзя, но можно ее замедлить с помощью определенных методов и техник.

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