Профессор Гаврилова озвучила возможный диагноз Байдена

Доктор медицинских наук Светлана Гаврилова озвучила возможный диагноз президента США Джо Байдена. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По мнению эксперта, глава Белого дома может страдать от нейродегенеративных расстройств, влияющих на его поведение и умственные способности. Она подчеркнула, что эти признаки выявляются на основе поведения Байдена. Гаврилова отметила, что вылечить эту болезнь нельзя, но можно ее замедлить с помощью определенных методов и техник.
Ранее юрист Комсолев объяснил, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все