Юрист Комсолев объяснил, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

По его словам, всевозможные ограничения для того, чтобы человек не взял кредит, являются актуальной темой.

Судебный юрист Владимир Комсолев объяснил, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о принятии в Госдуме во втором и третьем чтениях законопроекта, благодаря которому россияне смогут оформить самозапреты на выдачу кредитов. По его словам, всевозможные ограничения для того, чтобы человек не взял кредит, являются актуальной темой. Он привел в пример случаи, когда люди вносят в Росреестр запрет на совершение сделок от их имени, отзывая его, когда такая необходимость пропадает. Комсолев подчеркнул, что государство взяло на себя контроль над теми, кто набирает кучу кредитов, чтобы они себя сдерживали.

Ранее политсоветник Маркелов заявил, что вступление Венесуэлы в БРИКС пойдет на пользу объединению.

Фото: Piter.tv