Политсоветник Маркелов заявил, что вступление Венесуэлы в БРИКС пойдет на пользу объединению

По словам эксперта, благодаря Венесуэле появится выход на латиноамериканский континент.

Генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов заявил, что вступление Венесуэлы в БРИКС пойдет на пользу объединению. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, задачей БРИКС является создание альтернативного экономического, финансового, военного и идеологического полюса. Маркелов считает, что в лице Венесуэлы объединение получит еще одного мощнейшего игрока. Он подчеркнул, что страна обладает нефтью, газом и выходами к океанам, а благодаря Венесуэле появится выход на латиноамериканский континент.

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