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Глава Ассоциации фермеров Подмосковья назвал прибыльные идеи для фермерства в регионе
Сегодня, 8:52
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Глава Ассоциации фермеров Подмосковья назвал прибыльные идеи для фермерства в регионе

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Он также называл самое подходящее направление для стартаперов в 2024 году.

Глава Ассоциации фермеров Подмосковья Александр Попов назвал прибыльные идеи для фермерства в регионе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Подмосковье является выгодной географической точкой для ведения сельского хозяйства. Он подчеркнул, что в столице зафиксировали большой спрос на фермерскую продукцию. Попов назвал интересными направлениями рыбоводство и пчеловодство. Также глава ассоциации считает ягодное направление самым подходящим для стартаперов в 2024 году, так как в этой сфере зафиксировали небольшой срок окупаемости при минимальных вложениях.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, подмосковье, фермерство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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