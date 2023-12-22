Глава Ассоциации фермеров Подмосковья назвал прибыльные идеи для фермерства в регионе

Он также называл самое подходящее направление для стартаперов в 2024 году.

Глава Ассоциации фермеров Подмосковья Александр Попов назвал прибыльные идеи для фермерства в регионе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Подмосковье является выгодной географической точкой для ведения сельского хозяйства. Он подчеркнул, что в столице зафиксировали большой спрос на фермерскую продукцию. Попов назвал интересными направлениями рыбоводство и пчеловодство. Также глава ассоциации считает ягодное направление самым подходящим для стартаперов в 2024 году, так как в этой сфере зафиксировали небольшой срок окупаемости при минимальных вложениях.

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Фото: Piter.tv