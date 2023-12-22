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Аналитик Ульянов считает, что россияне найдут способ пользоваться VPN
Сегодня, 15:40
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Аналитик Ульянов считает, что россияне найдут способ пользоваться VPN

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По словам эксперта, в интернете будут доступны инструкции по обходу блокировок.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов Ульянов считает, что россияне найдут способ пользоваться VPN-сервисами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, при блокировке VPN-сервисов часть граждан России действительно перестанут ими пользоваться. Он подчеркнул, что в таких случаях в интернете будут доступны инструкции по обходу блокировок. Также Ульянов напомнил, что VPN не гарантирует полную анонимность и защищенность, поэтому каждому пользователю необходимо убедиться в том, что обход блокировок не навредит их устройствам.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель.

Видео: Piter.tv

Теги: блокировка vpn-сервисов, мнение эксперта, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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