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Синоптик Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель
Сегодня, 14:42
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Синоптик Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель

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По словам эксперта, погода в столице будет изменчивой.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, погода в столице будет изменчивой. Самыми морозными днями станут вторник и среда. Шувалов отметил, что в пятницу воздух прогреется до +2 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что говорить о наступлении весны еще рано.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве спасли запертого в квартире кота.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, оттепель, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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