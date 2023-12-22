Синоптик Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель

По словам эксперта, погода в столице будет изменчивой.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве к концу недели будет оттепель. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, погода в столице будет изменчивой. Самыми морозными днями станут вторник и среда. Шувалов отметил, что в пятницу воздух прогреется до +2 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что говорить о наступлении весны еще рано.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве спасли запертого в квартире кота.

Фото: Piter.tv