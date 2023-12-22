В Новой Москве спасли запертого в квартире кота

Животное отвезли в ветеринарную клинику.

В Новой Москве спасли запертого на неделю в квартире кота. Об этом сообщил телеканал "360".

Жильцы дома вызвали на место спасателей и участкового, так как связаться с хозяином квартиры не удалось. Прибывший на место полицейский связался с управляющей компанией, чтобы оттуда прислали представителя для составления акта вскрытия двери. После вскрытия выяснилось, что в квартире не было никого, кроме котаа. Животное отвезли в ветеринарную клинику.

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Фото: Piter.tv