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Экономист Кульбака исключил снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшем будущем
Сегодня, 9:52
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Экономист Кульбака исключил снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшем будущем

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Эксперт отметил, что сейчас ситуация находится в пределах годового колебания.

Экономист Николай Кульбака исключил снижение ключевой ставки Центробанком России в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, основной задачей ЦБ является борьба с инфляцией. Он подчеркнул, что если цены начнут медленно расти или опускаться, то регулятор приступит к снижению ключевой ставки. Кульбака отметил, что сейчас ситуация находится в пределах годового колебания. Также экономист заявил, что без повышения ставки инфляция в России оказалась бы на порядки выше.

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Фото: Piter.tv

Теги: ключевая ставка, центробанк россии, экономист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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