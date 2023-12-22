Экономист Кульбака исключил снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшем будущем

Эксперт отметил, что сейчас ситуация находится в пределах годового колебания.

Экономист Николай Кульбака исключил снижение ключевой ставки Центробанком России в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, основной задачей ЦБ является борьба с инфляцией. Он подчеркнул, что если цены начнут медленно расти или опускаться, то регулятор приступит к снижению ключевой ставки. Кульбака отметил, что сейчас ситуация находится в пределах годового колебания. Также экономист заявил, что без повышения ставки инфляция в России оказалась бы на порядки выше.

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Фото: Piter.tv