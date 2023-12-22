Эксперт рассказал, почему девушки отказываются от реальных отношений

Александра Миллер объяснила, что помочь таким людям возможно.

Российский психотерапевт и сексолог Александра Миллер пояснила, что в первую речь следует говорить об отклонении, если чувство влюбленности затрагивает не двух людей, а человека и компьютер. В интервью журналистам телеканала "360" специалист пояснила, что сейчас распространяется практика, когда с виртуальным спутником жизни заключаются браки и иногда даже заводят детей. По мнению эксперта, такие люди живут в фиктивном мире.

У таких людей страдает эмоциональный интеллект, включающий в себя живое общение, сопереживание и, соответственно, сами эмоции. Мужчины зачастую не позволяют себе быть чувствительными и чуткими, поэтому женщины нашли себе такую замену — партнера и карманного психолога. Александра Миллер, психолог

Психотерапевт допустила, что при существовании такого отклонения человек вряд ли заведет нормальные отношения, если "подсядет на эту историю". Однако помочь таким людям можно в том случае, есоли они сами этого захотят. Для начала психологу придется определить первоначальную причину, травму, которая заставила человека спрятаться от реальности в выдуманном пространстве. Часто такими триггерами становятся измены партнера, неоправданные надежды, негативный опыт общения.

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Фото: Piter.tv