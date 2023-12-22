Петербуржцам назвали три признака зависимости от интернета

Во-первых, психолог посоветовала понаблюдать за своим телом, а именно – его желанием "найти телефон".

Психолог Наталья Безгина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 30 января назвала три признака интернет-зависимости.

Во-первых, специалист посоветовала понаблюдать за своим телом, а именно – его желанием "найти телефон". Речь идет о необходимости взять устройство в руки, проверить время или сообщения.

Вторым признаком зависимости от интернета стала раздражительность. Например, когда телефон ломается или нет возможности воспользоваться устройством, возникает злость. По словам Натальи Безгиной, в такой ситуации психике важно постоянно поглощать стимулы, которые есть в интернете.

Кроме того, стоит насторожиться, если большая часть жизни завязана в телефоне.

Психолог отметила, что интернет-зависимость наблюдается чаще у подростков, поскольку их не было во времена без интернета, и мозг уже привык к нему.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 50% жителей имеют цифровую зависимость.

Фото: pxhere