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Петербуржцам назвали три признака зависимости от интернета
Сегодня, 19:43
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Петербуржцам назвали три признака зависимости от интернета

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Во-первых, психолог посоветовала понаблюдать за своим телом, а именно – его желанием "найти телефон".

Психолог Наталья Безгина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 30 января назвала три признака интернет-зависимости. 

Во-первых, специалист посоветовала понаблюдать за своим телом, а именно – его желанием "найти телефон". Речь идет о необходимости взять устройство в руки, проверить время или сообщения. 

Вторым признаком зависимости от интернета стала раздражительность. Например, когда телефон ломается или нет возможности воспользоваться устройством, возникает злость. По словам Натальи Безгиной, в такой ситуации психике важно постоянно поглощать стимулы, которые есть в интернете. 

Кроме того, стоит насторожиться, если большая часть жизни завязана в телефоне.

Психолог отметила, что интернет-зависимость наблюдается чаще у подростков, поскольку их не было во времена без интернета, и мозг уже привык к нему.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 50% жителей имеют цифровую зависимость.

Фото: pxhere

Теги: интернет-зависимость, психолог
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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