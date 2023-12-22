Петербуржцам назвали три признака зависимости от интернета

Психолог Наталья Безгина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 30 января назвала три признака интернет-зависимости.
Во-первых, специалист посоветовала понаблюдать за своим телом, а именно – его желанием "найти телефон". Речь идет о необходимости взять устройство в руки, проверить время или сообщения.
Вторым признаком зависимости от интернета стала раздражительность. Например, когда телефон ломается или нет возможности воспользоваться устройством, возникает злость. По словам Натальи Безгиной, в такой ситуации психике важно постоянно поглощать стимулы, которые есть в интернете.
Кроме того, стоит насторожиться, если большая часть жизни завязана в телефоне.
Психолог отметила, что интернет-зависимость наблюдается чаще у подростков, поскольку их не было во времена без интернета, и мозг уже привык к нему.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 50% жителей имеют цифровую зависимость.
Фото: pxhere
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