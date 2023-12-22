В Петербурге более 50 процентов жителей имеют цифровую зависимость

Не могут жить без телефона и ноутбуков более 60 процентов молодежи.

В Петербурге зависимость от смартфонов, компьютеров, навигаторов, умных часов имеют более 50 процентов жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центр общественного здоровья и медицинской профилактики со ссылкой на свое исследование.

Зависимость является относительно новым и малоизученным фактором, который может привести к снижению социальных навыков. Почти 43 процента детей в возрасте от 0 до 17 имеют цифровую зависимость. Эта же проблема у 66 процентов молодых людей до 35 лет. Исследователи выяснили, что у большинства жителей именно средняя и высокая степень зависимости. Пик тяги к цифровым устройствам приходится на 25-29 летний возраст – 73 процента среди всех респондентов.

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