Петербург установил антирекорд по смертям от COVID-19 за неделю

Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5.

За последнюю неделю в Северной столице зарегистрировано 28 смертей от COVID-19, что является самым высоким значением среди всех регионов РФ. На втором месте идет Москва с 22 смертями, а на третьем − Кемеровская область с 12-ю погибшими пациентами.

Кроме того, за семь дней в стране было выявлено 26 993 новых случая заболевания, а число выздоровевших составило 39 743. Госпитализация потребовалась 3 746 больным, число смертей достигло 150. В Петербурге были зарегистрированы 1 603 новых случая, госпитализированы 295, а выздоровели 3 475 горожан.

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 12,6%. Количество госпитализаций по всей стране увеличилось на 21,4% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как количество выздоровлений сократилось на 3%.

Напомним, в конце декабря 2023 года Петербург вышел на первое место в России по смертности от коронавируса.

Фото: Piter.TV