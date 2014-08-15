Петербург вышел на первое место в России по смертности от коронавируса

За последнюю неделю в городе умерло семь заболевших.

Петербург стал антилидером в России по уровню смертности от ковида. За минувшую неделю в Северной столице скончалось семь зараженных. Об этом сообщили в оперативном штабе накануне, 25 декабря.

С 18 по 24 декабря в городские больницы с подтвержденным вирусом доставили 600 больных. В городе на Неве инфекцию подхватили более 3,5 тыс. человек.

Добавим, что в последнее время Петербург неоднократно оказывался в первой тройке регионов по уровню распространения COVID-19 и смертности от этого заболевания.

Кроме того, в городе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Уже третью неделю в городе на Неве наблюдается превышение эпидпорога. Гриппом болеют около 10 процентов пациентов.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ.

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Фото: Piter.tv