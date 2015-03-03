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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ
Сегодня, 11:48
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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ

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В Петербурге наблюдается всплеск заболеваемости.

В Петербурге с каждым днем растет число заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться от других людей. Рекомендациями поделились в пресс-службе регионального ведомства. 

К острым респираторным инфекциям относятся риновирус, аденовирус, коронавирус, пневмококк и гемофильная инфекция. Самым эффективным методом защиты считается вакцинация, однако поздно делать прививку, когда все вокруг уже заболели. Вакцинироваться нужно именно за две недели до предполагаемого сезона гриппа и простуд, то есть осенью. С помощью прививки можно предупредить заболевание гриппом, коронавирусом, пневмококковой и гемофильной инфекциями. Однако от остальных вирусов вакцины пока нет.

Врачи рекомендуют максимально часто мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски в общественных местах и использовать антисептики. Важно соблюдать диету и высыпаться. 

При появлении первых симптомов недомогания нужно вызвать врача. Он поставит диагноз и назначит лечение.

Ранее на Piter.tv: в ковидном госпитале Петербурга закончились свободные койки.

Фото: Pxhere

 

Теги: здоровье, как не заболеть, орви, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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