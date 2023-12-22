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Директор ЦИФРА рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России
Сегодня, 14:33
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Директор ЦИФРА рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России

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По словам эксперта, цены на спиртное поднимутся не сразу.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, цены на спиртное поднимутся не сразу. Он уточнил, что на вино, которое завозили в Россию с 1 августа 2023 года до 1 мая 2024 года, будет действовать старая акциза. Дробиз привел в пример бутылку французского вина, которая летом прошлого года стоила 350 рублей, а в нынешнем подорожает до 750 рублей. Также директор ЦИФРА выразил уверенность, что люди никогда не откажутся от алкоголя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, цены на алкоголь, цифра
Категории: Лента новостей, Новости России,

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