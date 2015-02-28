Мишустин заявил о росте внутреннего турпотока в России

Глава кабмина России рассказал о совершенствовании качества услуг в отрасли по стране.

Внутренний туристический поток на территории России растет, а показатели связаны как с внешними факторами, так и с повышением привлекательности путешествий по стране. Такое мнение в ходе правительственного совещания по вопросу развития туризма сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Перед началом мероприятия чиновник совместно с делегацией ознакомился с презентацией проектов. В их числе были действующие курорты и комплексы, а также бизнес-инициативы. Михаил Мишустин уверен, что все программы должны заинтересовать граждан, а также послужат инвестированию в регионы и росту числа рабочих мест.

В целом внутренний поток в стране растет. Конечно, играют роль внешние факторы. При этом важно отметить, что путешествия по России становятся все более привлекательными. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ уточнил, что туристы могут увидеть не только природные богатства России, но и всемирно известные памятники архитектуры и истории, посетить театры, музеи. Дополнительно власти совершенствуют условия для пляжного и лечебно-оздоровительного, активного отдыха, детского и юношеского туризма.

Мишустину представили планы реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке.

Фото и видео: Правительство России