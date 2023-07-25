На строительство аэровокзальных комплексов привлечено почти 80 млрд рублей из средств инвесторов.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили планы реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам замминистра транспорта Василия Десяткова, в нынешнем году планируется завершить работы по реконструкции аэропортовой инфраструктуры и взлетно-посадочных полос в девяти городах, включая Якутск, Вилюйск и Петропавловск-Камчатский. В 2024-м объекты будут готовы еще в шести городах региона.

На строительство аэровокзальных комплексов привлечено почти 80 млрд рублей из средств инвесторов. Также замминистра транспорта отметил, что в 2025-2030 года планируется реализовать еще 17 проектов.

Ранее Мишустин поблагодарил работников вагоноремонтного завода в Улан-Удэ за их труд.

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