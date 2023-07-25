По его словам, работники завода делают очень важное дело для своей страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил работников вагоноремонтного завода в Улан-Удэ за их труд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин прибыл в Улан-Удэ с рабочим визитом. Глава правительства посетил локомотивовагоноремонтный завод, чтобы оценить готовую продукцию предприятия. По его словам, работники завода делают очень важное дело для своей страны.

На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин пообещал пересмотреть программу субсидирования дальневосточных перелетов.

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