Мишустин пообещал пересмотреть программу субсидирования дальневосточных перелетов

Глава кабмина России рассчитывает поддержать авиационную отрасль на Дальнем Востоке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обещал рассмотреть возможность расширения государственной программы субсидирования дальневосточных перелетов. Он пообещал в ходе своей рабочей поездки в регион, что будет дано соответствующее поручение для министерства по финансам и министерство по транспорту. Такие сведения чиновник предоставил рабочим во время своего посещения авиационного завода Улан-Удэ.

...Чтобы совместно посмотрели на возможности. Я согласен с тем, что <...> в первую очередь нужно смотреть на эффекты, на результаты, но и не забывать о том, что все-таки финансовая модель должна сбиваться, чтобы компания могла работать эффективно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин подчеркнул, что в первую очередь нужно смотреть на финансовую модель Единой дальневосточной авиакомпании, чтобы предприятие было способно выполнять задачу. В кабинете министров призывают увеличивать количество рейсов. Он подчеркнул, что компания остается одним из крупнейших заказчиков техники. По м нению чиновника, федеральный заказ до 2030 года должен помочь вопросу обеспечения исполнения потребностей всех жителей страны по перелетам, а особенно - Дальнего Востока.

Губернатор Приморского края представил Мишустину реализуемые в регионе проекты.

Фото и видео: Правительство России