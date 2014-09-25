Губернатор Приморского края представил Мишустину реализуемые в регионе проекты

По его словам, в нынешнем году было введено 1,1 млн кв. м. жилья.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил премьер-министр РФ Михаилу Мишустину реализуемые в регионе проекты.

По его словам, в нынешнем году было введено 1,1 млн кв. м. жилья. Для развития этой отрасли властями Приморья активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты. Также Кожемяко отметил, что в регионе реализуется программа развития комфортной городской среды. Губернатор уточнил, что за три года создали 380 общественных территорий.

Ранее Мишустин пожелал успеха и процветания Дальневосточному федеральному округу.

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