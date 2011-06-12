Турэксперт рассказал, как в Турции изменится система all inclusive

По его словам, такую модель рассматривают и в других странах.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как в Турции изменится система all inclusive. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Речь идет о возможности для туристов самим выбирать, за какие напитки и продукты они готовы платить. По словам эксперта, такую модель рассматривают и в других странах. Он отметил, что в России систему all inclusive внедрили в чуть более 200 отелей и центров. Барзыкин добавил, что в Турции не откажутся от этой системы в ближайшее время.

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