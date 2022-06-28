Юрист Хаминский рассказал о новом способе украинских мошенников выманивать деньги у россиян

Он подчеркнул, что предыдущие способы обманывать людей начали вызывать "аллергическую реакцию".

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о новом способе украинских мошенников выманивать деньги у россиян. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теперь мошенники выманивают деньги у граждан России под сотрудников мобильных операторов. Он подчеркнул, что предыдущие способы обманывать людей начали вызывать "аллергическую реакцию". К таким способам Хаминский относит звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков.

Юрист объяснил, что мошенники используют незаконно приобретенные телефонные базы, чтобы обзванивать жертв и от имени сотрудников мобильных операторов сообщают о якобы просроченных задолженностях по счетам и последующей блокировки номера. Отмечается, что абоненты нередко соглашаются перевести через СБП от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv