Мощный снегопад обрушится на Москву 15 декабря

По словам эксперта, жители столицы столкнулся с циклоном "Ваня".

В пятницу, 15 декабря, мощный снегопад обрушится на Москву. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, жители столицы столкнулся с циклоном, которого немецкие специалисты назвали "Ваня". Она отметила, что циклон сформировался над Балканами и будет иметь южные черты. Позднякова уточнила, что морозы пойдут на убыль, но ближе к 15 декабря начнутся сильные осадки. Метеоролог добавила, что все это приведет к образованию на дорогах снежных заносов.

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Фото: Piter.tv