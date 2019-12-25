Пять подростков пострадали в результате аварии на теплотрассе в Юже

Со школой связались представители СК, чтобы выяснить все подробности случившегося.

Пять подростков пострадали в результате аварии на теплотрассе в городе Южа в Ивановской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел неподалеку от учебного заведения, где учились пострадавшие дети. Они оказались там в разное время. В результате аварии произошли размыв грунта и провал тротуара. Среди пострадавших есть дети и старшего, и младшего возраста. Со школой связались представители СК, чтобы выяснить все подробности случившегося.

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Фото: Piter.tv