В Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в садово-некоммерческом товариществе "Ватутинки". Жильцы смогли самостоятельно выбраться из двухэтажного здания, где началось возгорание. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и три наряда скорой помощи.
В результате пожара пострадали хозяин дома и два ребенка. Площадь обрушения кровли составила 99 квадратных метров. Причины пожара выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области загорелся склад с зерном.
Фото: Piter.tv
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