В результате пожара пострадали хозяин дома и два ребенка.

В Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в садово-некоммерческом товариществе "Ватутинки". Жильцы смогли самостоятельно выбраться из двухэтажного здания, где началось возгорание. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и три наряда скорой помощи.

В результате пожара пострадали хозяин дома и два ребенка. Площадь обрушения кровли составила 99 квадратных метров. Причины пожара выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области загорелся склад с зерном.

Фото: Piter.tv