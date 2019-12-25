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В Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля
Сегодня, 10:20
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В Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля

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В результате пожара пострадали хозяин дома и два ребенка.

В Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в садово-некоммерческом товариществе "Ватутинки". Жильцы смогли самостоятельно выбраться из двухэтажного здания, где началось возгорание. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и три наряда скорой помощи.

В результате пожара пострадали хозяин дома и два ребенка. Площадь обрушения кровли составила 99 квадратных метров. Причины пожара выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области загорелся склад с зерном.

Фото: Piter.tv

Теги: кровля, москва, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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