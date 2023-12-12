В тушении огня участвовали 42 специалиста и 19 единиц техники.

В Оренбургской области загорелся склад с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Красноярском. На территории фермерского хозяйства загорелся одноэтажный склад. Позже стало известно о возгорании еще одного склада. Общая площадь пожара составила 7200 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 42 специалиста и 19 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области произошел пожар в ангаре.

Видео: МЧС России