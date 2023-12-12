В Челябинской области произошел пожар в ангаре

Открытое горение было потушено.

Возгорание в ангаре произошло на территории оптовой базы в Златоусте Челябинской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного управления. Позже пожар был локализован, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Известно, что внутри поврежденного помещения хранится сено и зерно. В общей сложности пламя охватило одну тысячу километров. На месте инцидента работали 27 сотрудников личного состава ГУ МЧС и шесть единиц техники.

Объявлена ликвидация открытого горения. Для установления причины пожара на место направлен дознаватель. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Ленобласти 12 декабря местами пройдёт сильный снег.

Фото и видео: ГУ МЧС России