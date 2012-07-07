В Ленобласти 12 декабря местами пройдёт сильный снег

Днём -2...-7 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 12 декабря, ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается снег, днём местами сильный. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём -2...-7 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В Петербурге температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели приблизится к нулю градусов. Однако, до слякоти не дойдёт, затем снова начнутся небольшие морозы.

Фото: pxhere; МЧС