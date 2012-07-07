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В Ленобласти 12 декабря местами пройдёт сильный снег
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 декабря местами пройдёт сильный снег

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Днём -2...-7 градусов. 

В Ленинградской области во вторник, 12 декабря, ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается снег, днём местами сильный. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём -2...-7 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В Петербурге температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели приблизится к нулю градусов.  Однако, до слякоти не дойдёт, затем снова начнутся небольшие морозы.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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