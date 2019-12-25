На этой неделе ожидается до нуля градусов.

В Петербурге закончилась морозная первая декада декабря, теперь в Петербурге становится теплее. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погоду в нашем регионе в предстоящие несколько дней будет определять циклон, который с южной Балтики выйдет к середине неделе на акваторию Финского залива. Все эти дни ожидается снег, который добавит еще с десяток сантиметров снежного покрова. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели приблизится к нулю градусов. Однако, до слякоти не дойдёт, затем снова начнутся небольшие морозы.

Температура воздуха первой декады декабря 2023 года в Петербурге составила -9 градусов.

И вместе с аналогичным периодом 1959 года поделила 10 место среди самых холодных за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года. Александр Колесов, синоптик

Инфографика: Александр Колесов

Высота снежного покрова за первую декаду декабря достигла в центра Петербурге 20-23 см, что довольно много для первой декады первого зимнего месяца.

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Фото: Piter.tv