Власти Ленобласти усилят охрану порядка в новогодние праздники

Дежурство будут осуществлять правоохранители, а также экстренные службы, сотрудники районных и муниципальных администраций.

В 47-ом регионе состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности в период новогодних и Рождественских праздников. Как сообщила пресс-служба областного правительства, мероприятие провёл Вице-губернатор Михаил Ильин по поручению губернатора Александра Дрозденко.

В ходе обсуждения было решено, что в праздники дежурство будут осуществлять правоохранители, а также экстренные службы, сотрудники районных и муниципальных администраций. Перед Новым годом и Рождеством будут проведены профилактические мероприятия.

Также от ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти поступило предложение о дополнительном привлечении к дежурствам сотрудников ЧОП.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть на 100% выполнила план лесовосстановления по нацпроекту "Экология".

Фото: Piter.TV