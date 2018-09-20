Власти Ленобласти усилят охрану порядка в новогодние праздники

В 47-ом регионе состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности в период новогодних и Рождественских праздников. Как сообщила пресс-служба областного правительства, мероприятие провёл Вице-губернатор Михаил Ильин по поручению губернатора Александра Дрозденко.
В ходе обсуждения было решено, что в праздники дежурство будут осуществлять правоохранители, а также экстренные службы, сотрудники районных и муниципальных администраций. Перед Новым годом и Рождеством будут проведены профилактические мероприятия.
Также от ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти поступило предложение о дополнительном привлечении к дежурствам сотрудников ЧОП.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть на 100% выполнила план лесовосстановления по нацпроекту "Экология".
Фото: Piter.TV
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