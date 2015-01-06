В Ленинградской области 2023 году высадили 6,5 тысяч гектаров деревьев.

Ленобласть на 100% выполнила план лесовосстановления по нацпроекту "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

За год в области высадили свыше 6,5 тысяч гектаров деревьев. Более 800 гектаров нового леса было посажено компаниями, реализующими промышленные инвестиционные проекты на территории Ленинградской области в качестве компенсации.

Посадки леса затронули все муниципальные районы области. Наибольший объем лесовосстановления пришелся на Бокситогорское, Лодейнопольское и Тихвинское лесничества, что составило 54% от общего объема.

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