Прожиточный минимум в Ленобласти в 2024 году составит 16226 рублей

Постановление подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области второй раз с сентября проиндексировали размер прожиточного минимума на 2024 год. Постановление подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Ленинградской области составит 16226 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 17 686 рублей, для пенсионеров – 13 954 рубля, а для детей – 15 739 рублей.

Ранее стало известно, что Ленобласть повышает в 2024 году минимальный размер оплаты труда до 20 125 рублей.

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